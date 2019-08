Emergenza medici Zaia: forzerò la mano sul fronte assunzioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DELIBERATREVISO Emergenza medici, il governatore del Veneto Luca Zaia è pronto a «forzare la mano». «Non abbiamo mai tirato il freno sulla sanità - dice - I medici sono diminuiti di 250 unità su 68 ospedali. L'organico ideale è di 1300: sulla carenza di dottori, la prossima settimana voteremo una delibera che risponde al problema con un sacco di novità. Bisogna un po' forzare la mano sul fronte assunzioni. Non è possibile che in Italia la specializzazione si faccia in facoltà. Abbiamo 5 anni di gap negativo rispetto all'Europa...