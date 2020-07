VERSO LE ELEZIONI

VENEZIA Entro domani, venerdì 31 luglio, ultimo giorno disponibile, il presidente del Veneto Luca Zaia firmerà il decreto per indire le elezioni regionali. Le date del voto sono note: domenica 20 e lunedì 21 settembre. Significa che i partiti e i movimenti politici avranno appena tre settimane di tempo per definire le candidature e depositare le liste. E anche qui i termini sono perentori: le candidature alla presidenza della Regione vanno presentate in Corte d'Appello a Venezia, mentre le liste provinciali nei rispettivi tribunali competenti per territorio. Il tutto in due giornate specifiche: le candidature dovranno essere presentate venerdì 21 agosto dalle ore 8 alle 20 e sabato 22 agosto dalle ore 8 alle 12. Ma a distanza di un mese pare che i giochi siano ancora aperti. Soprattutto nel centrodestra con la Lega che scalpita per lasciare per strada Fratelli d'Italia e tenersi stretti eventualmente i soli azzurri di Silvio Berlusconi.

TORMENTONE

Se ne parlava già quattro mesi fa, ora di più. Perché il partito di Giorgia Meloni sta diventando sempre più allergico ai leghisti di Luca Zaia. Per due motivi: pur essendo attualmente in maggioranza con la Lega in Regione, FdI non perde occasione per criticare il governatore Luca Zaia. Si dirà: normale dialettica da campagna elettorale, per tutti l'obiettivo è prendere più voti possibili, per Fratelli d'Italia l'ambizione è confermare i sondaggi che in Veneto danno Giorgia Meloni avanti su Matteo Salvini. Ossia: la lista Zaia Presidente prima, quella di FdI seconda nella coalizione davanti alla Lega. Ma gli attacchi a Zaia, visti da parte dei leghisti, sono considerati un peccato mortale, tanto che le discussioni animano i social. Lo scontro più recente è quello tra Massimo Giorgetti (FdI) e l'assessore leghista Elisa De Berti, entrambi veronesi. Lui, in un'intervista al Corriere del Veneto, ha detto che «mentre la Pedemontana viene completata, tante opere di interesse veronese restano al palo», lei, piccata, su Fb ha replicato che «Zaia è un leader amato e ammirato da oltre il 70% dei veneti, e anche da molti veronesi... devi fartene una ragione!». Scaramucce tra alleati si registrano anche in alcuni Comuni dell'area scaligera, oltre che a Vicenza. Ma soprattutto c'è la questione dell'autonomia.

LA FIRMA

L'assessore Roberto Marcato lo dice da tempo: «O gli alleati firmano il documento sull'autonomia o si corre da soli». Adesso, anche in provincia, ci sono amministratori e consiglieri regionali convinti che lo strappo ci sarà: «Tanto noi corriamo da soli». «I Fratelli d'Italia continuano a dire che non ci sono problemi? E allora firmino - rincara Marcato - Invece non firmano e si permettono pure di attaccare la Lega: a questo punto sono incompatibili». Il documento sull'autonomia l'ha scritto Zaia, Salvini l'ha vistato e ne ha dato una copia a Giorgia Meloni e una ad Antonio Tajani per Silvio Berlusconi. Tajani ai suoi in Veneto (che nel simbolo hanno già inserito la parola autonomia) ha detto che il testo è assolutamente condivisibile, ma neanche Forza Italia ha firmato. «Ma immagino perché tecnicamente non si sono ancora trovati tra leader», dice il coordinatore veneto degli azzurri, Michele Zuin. Luca De Carlo, che in Regione guida Fratelli d'Italia, manco si scompone: «Il documento sull'autonomia? Non so se sia stato firmato, ma è un qualcosa di più. L'accordo per la corsa unitaria a livello nazionale è già stato raggiunto, non ho nessun motivo per credere che non sia così». In Fratelli d'Italia ci sono colonnelli che manco prendono in considerazione ipotesi di strappo: «Ma secondo voi Zaia può permettersi di fare una corsa solitaria contro alcuni partiti nazionali quando ha in ballo l'autonomia e magari punta a fare un domani il ministro della Repubblica? Suvvia».

I NOMI

Intanto si registrano cambi dei nomi dei gruppi consiliari: il Pd ha aggiunto Lorenzoni Presidente, la Liga Veneta Lega Nord ha tolto Nord e aggiunto Salvini Presidente, FdI ha aggiunto Giorgia Meloni, mentre nel Gruppo Misto ogni componente ha cambiato nome così da evitare la raccolta delle firme per la presentazione delle liste: Piero Ruzzante Veneto che Vogliamo, Cristina Guarda Europa Verde, Orietta Salemi Italia Viva, Patrizia Bartelle Veneto Ecologia Solidarietà. Il 18 agosto riunione dei capigruppo in consiglio regionale: ogni Gruppo può gemmarne un'altra lista. Come quella degli amministratori per Zaia.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA