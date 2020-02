IL DOCUMENTO

VENEZIA Poco più di una settimana - chi propendeva per otto giorni, chi per dieci - per costruire la coalizione del centrosinistra per le elezioni regionali di primavera. La più larga possibile. Cercando anche una convergenza con il Movimento 5 Stelle. E individuando il candidato governatore da contrapporre a Luca Zaia, una persona che riesca a garantire l'unità della coalizione e che sappia parlare ai veneti che non si riconoscono nelle politiche della Lega e che non credono più al mantra della regione eccellente in tutti i campi. E se questo auspicato percorso «trasparente e condiviso» non riuscisse, allora non resterebbe che ricorrere alle primarie di coalizione.

LE TRATTATIVE

Dopo una giornata di consulti, telefonate, riunioni informali, è a questa conclusione che sono arrivati i vertici del Partito Democratico, presentando un documento ai componenti della direzione regionale riunita in serata a Padova. Il nome del candidato governatore ancora non c'è. E non c'è neanche il perimetro dell'alleanza. Però, nella riunione nella sede di Via Beato Pellegrino aperta dal segretario Alessandro Bisato, sono stati fissati dei paletti: stringere i tempi, tenere unito il partito, allargare il più possibile la coalizione, tentare di convincere i 5 Stelle a far parte della partita, dopodiché presentarsi al tavolo della coalizione con un candidato unitario. Una riunione a porte chiuse e affollata di big: i sottosegretari Martella, Baretta, Variati, i parlarmentari Moretti, De Menech, Rotta, Pellicani, Dal Moro, Ferrazzi, Zardini, Zan, ovviamente i regionali Zottis, Pigozzo, Zanoni, Sinigaglia, Bigon, Azzalin con il capogruppo Fracasso.

IL NODO

Il nodo è il candidato. L'idea di puntare sul civico Arturo Lorenzoni, il vicesindaco arancione di Padova, non piace a tutto il partito. È ben vista dai big, a partire dal sottosegretario Andrea Martella. E ieri sera in direzione c'è stata un'apertura anche del sottosegretario Achille Variati che, pur non citando Lorenzoni, ha detto: «Il Pd non abbia paura di rompere gli schemi», tradotta dai presenti come il coraggio di non fossilizzarsi a voler presentare un candidato con la tessera. L'altro nodo è sulle primarie, volute dall'europarlamentare Alessandra Moretti. Ma più passa il tempo e meno tempo c'è per farle.

Al.Va.

