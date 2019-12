Elezioni 2020, il Pd convoca il tavolo con tutti i possibili alleati veneti

VENEZIA Verso le elezioni 2020: ieri sera il Partito Democratico ha riunito a Padova la segreteria regionale, presenti i sottosegretari Andrea Martella e Achille Variati (Pier Paolo Baretta non ha potuto partecipare per precedenti impegni) e il coordinatore dei parlamentari Roger De Menech. Con il segretario Alessandro Bisato è stato deciso di convocare dopo la Befana un tavolo con tutte le forze politiche e civiche del centrosinistra finora incontrate separatamente dal Pd. E cioè: Verdi, Socialisti, +Europa, Azione di Carlo Calenda, Italia Viva (in realtà l'incontro con i renziani non c'è ancora stato per motivi di agenda, non politici) e Il Veneto che vogliamo (che raggruppa tra gli altri Coalizione Civica di Arturo Lorenzoni e Articolo Uno Leu). L'orientamento è di allargare il più possibile la coalizione continuando a interloquire con il M5s (anche se in questo senso cruciale sarà l'esito del voto in Emilia Romagna) e con i sindaci civici Giordani, Massaro e Gaffeo, protagonisti l'altro giorno di un vertice. Quanto al candidato governatore, l'orientamento è di puntare su chi consentirà l'alleanza più larga possibile. Nessun no a priori a Lorenzoni. (al.va.)

