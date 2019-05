Elettrificazione dei binari scontro (e giallo) sui fondi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAVENEZIA La polemica corre sui binari dolomitici. «Incalzeremo il ministero sui fondi per l'elettrificazione», annuncia l'assessore veneta Elisa De Berti (Lega). «Dunque la Regione non conosce l'accordo tra lo Stato e la Rete ferroviaria italiana», attacca il deputato bellunese Roger De Menech (Partito Democratico). «Menti sapendo di mentire», contro-replica la leghista al dem. E via di questo passo.LE RISORSEÈ dunque scontro, ma anche un po' giallo, sui finanziamenti. «Ci auguriamo che l'attuale ministro dei Trasporti (il...