Edilizia popolare Cgil, Cisl e Uil: «Occorre aiutare le famiglie fragili»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA Oggi la commissione Territorio del Consiglio regionale sarà chiamata ad esaminare la modifica del regolamento in materia di Edilizia residenziale pubblica, elaborata dalla Giunta dopo le polemiche dei mesi scorsi. Si tratta del passaggio successivo alle correzioni apportate alla legge, consistite in sostanza nell'innalzamento delle soglie di reddito per il diritto alla permanenza nell'alloggio e nelle ulteriori tutele per gli over 65 e per le famiglie con disabili o persone non autosufficienti. Alla vigilia della nuova discussione,...