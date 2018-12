Edifici da abbattere, 8mila metri quadri tornano verdi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BANDOVENEZIA Il Comune di Codognè, nel trevigiano, riceverà dalla Regione Veneto un contributo di 50mila euro per demolire l'ex caserma Maset, un edificio ormai fatiscente e degradato. Alle ruspe che butteranno giù quel vecchio manufatto non seguiranno però cantieri per nuove edificazioni: il terreno, una volta liberato dalla caserma, resterà libero. E lo stesso avverrà a Roncà, nel veronese, dove con un contributo regionale di 50mila euro verrà abbattuta una vecchia scuola elementare. E lo stesso dicasi per l'ex elementare Cesare...