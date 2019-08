Eddy, il robottino traduttore in corsia Così si parla con i pazienti stranieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÀVENEZIA Si chiama Eddy ed è un robottino nato per far dialogare i piccoli pazienti di pediatria e i loro genitori con medici ed infermieri. La sua peculiarità è quella di parlare più lingue e il suo scopo è proprio quello di abbattere le barriere linguistiche per gli ospiti stranieri che frequentano le spiagge. Tre le lingue su cui è impostato: tedesco, inglese e spagnolo. Quelle più frequentemente usate dai turisti in vacanza lungo l'Adriatico.Proprio per questo Eddy il traduttore a sperimentarlo sono gli ospedali di San Donà...