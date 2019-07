CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ECONOMIAVENEZIA La Regione Veneto sostiene Venetex, lo strumento di pagamento che si fonda su una moneta virtuale, la Venetex appunto, il cui valore nominale è assunto pari a un euro. Il modello del sistema è mutuato dall'esperienza di Sardex, avviata in Sardegna nel 2010 e oggi già adottato in altre nove regioni italiane. La novità è che l'assemblea legislativa veneta è pronta a sostenere questa moneta parallela: sono stati stanziati 50mila euro per far conoscere questo nuovo modo di favorire gli scambi.La legge approvata ieri dal...