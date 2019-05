CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ECOLOGIABARDOLINO (VR) Un Lago di Garda plastic free per salvare il Pianeta partendo da Bardolino. È la scelta fatta dal Comune sul Lago di Garda, grazie all'impegno dell'associazione De Gustibus che da ieri ha lanciato la campagna di sensibilizzazione per sostituire stoviglie monouso con altre biodegradabili in tutti i locali del paese rivierasco, anticipando la decisione della Ue. La prima fase di questa iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Bardolino, è partita con l'acquisto, da parte dell'associazione che riunisce oltre 60...