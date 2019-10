Ecco chi sono i manager in gara per la Fondazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CANDIDATIdal nostro inviatoVERONA «Sono tutti e tre italiani», ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala. Ed è stata l'unica concessione fatta in conferenza stampa al termine del vertice tenutosi in Fiera a Verona per decidere a chi affidare la gestione delle Olimpiadi. In realtà, dei tre italiani uno è neozelandese, anche se qui tiene famiglia. Ecco i tre candidati. L'UOMO DI SKYTom Mockridge, 64 anni, inizia la sua carriera nella natia Nuova Zelanda nel 1977 come giornalista. Nel 1980 si trasferisce in Australia, lavorando dapprima al...