È stato come se il padre, andandosene, avesse deciso di affidarle un ruolo al quale non era possibile sottrarsi. Odino Petrin, operaio al Petrolchimico, aveva già comprato il labaro per fondare la sezione dell'Aido a Maerne, ma quella sera in moto dentro il recinto della fabbrica finì tra i rimorchi di un grande camion di colore rosso. Morì a 39 anni e nessuno accertò come erano andate le cose; e poiché era appena uscito dall'officina dissero che era anche fuori orario di lavoro. Era il 1977, il singolo operaio aveva una voce fioca...