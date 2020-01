«È solo una provocazione, delimitata dai confini locali e da leggere esclusivamente all'interno del Consiglio Comunale di Verona. Il Veneto un capoluogo di Regione ce l'ha, è quello giusto e tale deve rimanere». Il segretario regionale del Partito democratico, Alessandro Bisato, è categorico sul come va interpretata la posizione del Pd veronese che chiede alla politica di adeguarsi alla crescita della città scaligera proponendo che possa diventare una degna guida della Regione scippando il primato di capoluogo a Venezia. Una richiesta che sarà contenuta in un'ordine del giorno firmato da Federico Benini, Elisa La Paglia e Stefano Vallani.

La posizione del Pd veronese, in prima battuta, non è stata vista come una provocazione, anzi ha sollevato un polverone.

«Per me - prosegue Bisato - la discussione è chiusa prima ancora che venga aperta. Su questo sono fermo».

Perché proprio questa provocazione?

«Non è una battaglia per togliere il ruolo di capoluogo a Venezia, e su questo non si discute nemmeno, è solo un modo per stanare il sindaco Federico Sboarina e indurlo a prendere impegni nei confronti di una città come Verona che sta crescendo e merita attenzione».

Ha parlato con i consiglieri veronesi che hanno annunciato l'ordine del giorno in cui si chiederà che sia Verona la capitale del Veneto?

«Non direttamente, ma con persone vicine che mi hanno confermato che anche nei loro intenti si tratta solo di una provocazione. Ripeto è legittima la loro richiesta per far diventare Verona baricentro in una visione regionale, è una città che sta crescendo demograficamente, ma anche da un punto di vista sociale ed economico. Merita quindi che molti impegni presi dall'attuale sindaco vengano mantenuti, e ripeto questo ordine del giorno va letto all'interno di una dialettica locale. E in quest'ambito ha un suo senso. Penso di essere stato chiaro».

Il Pd veneziano non l'ha presa bene?

«È una contrapposizione che non esiste. Venezia, da un punto di vista normativo, è il capoluogo del Veneto. È una città riconosciuta in tutto il mondo che ricopre il ruolo di capitale del Veneto che gli spetta».

Approva queste uscite da parte degli estensori dell'ordine del giorno?

«È legittimo che loro facciano di tutto per catalizzare l'attenzione su una città importante, quale è Verona. E se la vicenda viene letta all'interno della dialettica politica del Consiglio comunale scaligero ha un suo valore. Chiedono più risorse e vogliono maggiore attenzione. Desiderano scuotere il sindaco Sboarina a mantenere gli impegni presi. Punto, oltre a questo non si va».

Ma c'era da aspettarselo che i veneziani avrebbero reagito.

«I veneziani possono stare tranquilli, Venezia non si tocca. La discussione è chiusa, anzi non è nemmeno mai stata aperta. Questa è solo una provocazione che non deve oltrepassare i confini locali».

Raffaella Ianuale

