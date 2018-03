«È senza senso che non si possa parlare di un fatto storico. Io fascista? Assurdo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Fausto Biloslavo al fronte c'è abituato a stare. Sarà per la città in cui è nato, Trieste, da sempre sul confine; sarà per i suoi reportage dove i confini sono quelli sanciti dalle bombe e dai blitz degli eserciti. Forse però non si sarebbe mai aspettato di venire tirato in ballo per la partecipazione alla presentazione di un libro non suo: un fumetto su Norma Cossetto, italiana passata alla storia per essere una vittima delle foibe. Biloslavo, cosa sta succedendo a Padova con la presentazione saltata per via di una serie di minacce al...