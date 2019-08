CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

È più potente di Luca Zaia. Se non altro quanto a deleghe: il governatore del Veneto ne ha 12, dall'autonomia ai grandi eventi. Lei ne ha 20. Manuela Lanzarin è l'assessore regionale alla Sanità. È la donna delle Ater. Degli asili nido. Delle case di riposo. È l'ufficiale di collegamento tra Palazzo Balbi e Palazzo Ferro Fini. Per non dire dei flussi migratori, i veneti nel mondo, le minoranze linguistiche.Minuta. Bionda. Occhi chiari. E una tempra di acciaio. Per un soffio ha perso l'en plein delle presenze in consiglio regionale: dal...