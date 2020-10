LA CERIMONIA

VENEZIA Pellestrina, l'isola dei pescatori dalle radici umili, ha il suo santo. È don Olinto Marella, il santo della carità, che domenica a Bologna verrà proclamato Beato. Un passo decisivo verso la santità e la gloria degli altari. C'è dunque un filo rosso, e un legame speciale, che lega la piccola isola veneziana, dove don Olinto nacque nel 1882, venne ordinato sacerdote il 17 dicembre 1904 e celebrò la sua prima messa, alla grande città di Bologna dove il beato sviluppò gran parte del suo successivo apostolato. Per sostenere infatti le sue opere a favore dei ragazzi orfani e poveri (da cui era chiamato appunto padre) si fece mendicante, chiedendo l'elemosina agli angoli delle strade di Bologna con il suo celebre cappello. Sarà l'arcivescovo dell'arcidiocesi di Bologna, cardinale Carlo Maria Zuppi a presiedere, domenica pomeriggio alle 16, la solenne celebrazione eucaristica che culminerà con la beatificazione. Tra i concelebranti il vescovo di Chioggia, diocesi di cui Pellestrina fa parte, monsignor Adriano Tessarollo.

NEL GIORNO DEL PATRONO

«È significativo che la beatificazione avvenga nel giorno di san Petronio ha detto il cardinale Zuppi - perché tutta la città si riconosce in lui, in quella festa, e nella ricorrenza di san Francesco poiché Padre Marella era terziario francescano. Questa scelta, dunque, richiama l'opera di san Francesco, che ha ricostruito partendo dai più poveri, e così Padre Marella». «Un sacerdote con una sua originalità, grande senso di obbedienza e un carisma ha aggiunto monsignor Tessarollo -. Dopo Bologna ci organizzeremo per celebrarlo anche a Pellestrina». Intanto domenica da Pellestrina e dalla diocesi di Chioggia partirà un pullman con 50 fedeli veneziani che saranno a Bologna per partecipare alla beatificazione. La messa sarà celebrata in piazza Maggiore: mille i posti a sedere, tutti distanziati nel rispetto dei protocolli anti Covid. Per questo motivo, l'ingresso in piazza sarà possibile solo su prenotazione. Alle 20.30 inizieranno i festeggiamenti per il patrono San Petronio e alle 23 sono in programma i fuochi d'artificio. Pellestrina e Bologna in festa per don Olinto. In questi giorni, e fino a domenica, a Bologna è già possibile ripercorrere le tracce di Padre Marella nella sua città d'adozione. Storia di un uomo beato. Alla scoperta di Padre Marella è infatti il titolo dell'itinerario che ripercorrerà i luoghi della città che hanno segnato la vita e le opere di don Olinto. Sei le tappe previste: il liceo Galvani, in cui insegnò il prof. Marella, Piazza Verdi, a ridosso del Teatro Comunale che lo ha visto protagonista di tante notti di questua ma anche la chiesa di San Giovanni in Monte, dove don Olinto tornò a celebrare la sua prima messa dopo 16 anni di sospensione a divinis, l'angolo di via Orefici, nel mercato vecchio, sede della sua questua diurna, piazza San Francesco, che racconta la sua scelta di essere Terziario Francescano, infine l'Arcivescovado, pronto per il grande appuntamento della beatificazione.

UN SIMBOLO

La carità di don Olinto non si limitava a un soccorso materiale verso i più deboli, ma cercava di donare loro un futuro da cittadini liberi e responsabili. «Padre Marella riprende il cardinale Zuppi - è conosciuto per la carità, la solidarietà e l'elemosina, che lo hanno reso un simbolo indiscusso della città di Bologna. La carità per lui era il punto di arrivo di un pensiero profondo e lucido, era la scelta di una missione al fianco degli ultimi, era lo strumento di speranza per gli invisibili. Padre Marella, cristiano e sacerdote, non accettava in maniera fatalistica la povertà che, allora come oggi, condannava e condanna tante persone, ma, con fermezza, con determinazione, con grande intelligenza e progettualità, cercava e offriva delle risposte».

Lorenzo Mayer

