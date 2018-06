E la fiducia chiesta dal governatore è ancora congelata da nove mesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO STOPVENEZIA Che fine ha fatto la proposta di legge - presentata tra l'altro dal governatore Luca Zaia - per introdurre l'istituto della fiducia nella Regione del Veneto? Approvato in prima lettura il 18 settembre dell'anno scorso, il testo di modifica dello Statuto sarebbe dovuto tornare in aula per la seconda, e definitiva, approvazione di lì a due mesi. Ne sono passati quasi nove, praticamente una gravidanza, ma della fiducia a Palazzo Ferro Fini pare non ne vogliamo più sentire parlare. Per quale motivo? Semplice: il testo, così come...