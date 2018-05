«È l'ultimo appello, da settembre restano fuori»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TREVISO «Faremo un ultimo appello. Contatteremo con un richiamo scritto, con relativo colloquio, tutte le famiglie che non hanno vaccinato i loro figli e che non hanno presentato alcun documento. Questa operazione si concluderà inevitabilmente dopo la fine di quest'anno scolastico. Se le famiglie in questione non risponderanno nemmeno all'ultimo appello per iniziare il percorso della vaccinazioni, da settembre i loro figli non potranno più entrare negli asili». Francesco Benazzi (in foto), direttore generale dell'Ulss della Marca, riassume...