CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

È in partenza per Roma la delegazione veneta di Confindustria per discutere di una Zes, Zona ad economia speciale, nell'area metropolitana di Venezia e Rovigo. L'apertura del ministro Lezzi ha scongiurato, per il momento, la protesta in fascia tricolore dei sindaci. Il primo cittadino di Polesella, Leonardo Raito, è pronto a incatenarsi davanti alla sede del ministero.Sindaco Raito, ora la protesta è annullata?«Niente affatto. È sospesa in attesa di ciò che il ministro dirà al tavolo. Lezzi ha fornito un'apertura al dialogo che è...