E in attesa del governo il capoluogo giuliano attrezza nuove banchine

LA POLITICAVENEZIA La prenotazione a Trieste, al momento, è doppia. A Venezia niente è ancora perduto ma il tempo per le incertezze è finito. E chi di tempo non ne sta perdendo nemmeno un po' è Ttp (il Terminal Trieste Passeggeri controllato da Costa e Unicredit) che non crede ai suoi occhi e alle sue orecchie e sta correndo per assicurare il migliore servizio possibile: ha già messo a disposizione due banchine, ne sta attrezzando una terza e sta cercando in tutti i modi di recuperarne anche una quarta per dimostrare che, una volta...