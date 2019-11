Due premi internazionali per la Nonino «Distilleria dell'anno» e «Cultura del bar»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE MENZIONIUDINE Nonino è il primo brand di grappa a essere premiato Spirit of the year - Distilleria dell'anno dalla rivista Wine Enthusiast e a ricevere il premio speciale per la Cultura del bar dalla rivista Falstaff. Due prestigiosi riconoscimenti a livello internazionale assegnati, nell'arco di pochi giorni, alla Nonino a conferma del percorso intrapreso oltre 120 anni fa dalla famiglia nel solco della tradizione dell'arte distillatoria con metodo artigianale, unito alla sperimentazione e all'innovazione della grappa e dei distillati....