IL DIBATTITO

VENEZIA In mezzo alla sala del Tiepolo, al piano nobile di Palazzo Labia, accanto a sette poltrone occupate ne spiccano due di vuote. Sono le sedie dei convitati di pietra a questo ultimo confronto televisivo, condotto da Angelo Pangrazio del Tgr Veneto, assenti l'uno per necessità («Ad Arturo Lorenzoni i medici hanno suggerito di non partecipare a iniziative elettorali, anche se da remoto») e l'altro per scelta («Luca Zaia ha confermato di rinunciare per una forma di cortesia e correttezza»). Invisibili agli occhi ma presenti in spirito, se non altro per quanto vengono evocati dai loro avversari, rispettivamente solidali e critici nei confronti del portacolori del centrosinistra e dell'alfiere del centrodestra.

LA POLEMICA

Il primo giro di risposte sembra ignorare la questione. Paolo Benvegnù (Solidarietà Ambiente Lavoro) denuncia «la crisi sistemica rispetto a cui l'attuale ceto politico non è all'altezza», Antonio Guadagnini (Partito dei Veneti) attacca «le forze che si sono convertite all'autonomia ma non hanno ottenuto risultati». Ma la polemica incombe e a scatenarla è Patrizia Bartelle (Veneto Ecologia Solidarietà): «Non ci sto a fare la parte della persona insensibile verso Lorenzoni. Questa sedia l'ho sempre vista vuota in cinque anni, Zaia non si è mai confrontato con i cittadini». Enrico Cappelletti (Movimento 5 Stelle) rincara la dose: «Vorrei stigmatizzare l'assenza di Zaia, non si è mai presentato a un confronto politico anche prima della malattia di Lorenzoni». Daniela Sbrollini (Italia Viva, Socialisti, Repubblicani, Civica per il Veneto) concorda: «Spiace non poter avere ancora una volta un confronto con Zaia, spero che i cittadini veneti possano tener conto anche di questo». E se Paolo Girotto (Movimento 3V) lo definisce «il doge» e lo accusa di «perenne assenza», Simonetta Rubinato (Veneto per le Autonomie) si rivolge direttamente agli elettori: «Questa sedia è vuota e non mi stupisco. C'è un confronto tra candidati presidenti che non lo sono davvero: passano solo i primi due, tutti i presenti sono candidati consiglieri in realtà e la legge è ingannevole, per cui attenti a come votate».

GLI APPELLI

Ecco allora gli appelli al voto, in ordine di sorteggio Corecom. Rubinato: «Il nostro è un progetto politico che vuole rifondare e rigenerare la politica partendo dal basso, dai territori, dall'esperienza viva delle persone, oltre gli apparati e l'autoreferenzialità dei partiti nazionali». Benvegnù: «Non c'è nessun voto utile più utile di quello dato a noi. Crisi pandemica, ambientale e sociale richiedono una risposta strategica. La proposta rossoverde, quindi sociale e ambientalista, è l'unica in grado di darla». Bartelle: «Siamo noi l'unica formazione politica realmente ecologista e che si è occupata dell'ambiente negli anni passati. Sulla superstrada Pedemontana non abbiamo visto tanti no, sull'inceneritore di Fusina erano tutti d'accordo». Cappelletti: «L'appello innanzi tutto è ad andare a votare in tanti. Non è affatto scritto il risultato di queste elezioni, potrebbero esserci delle sorprese. E comunque serve un'opposizione forte». Sbrollini: «Vorrei portare uno stile diverso in politica, gentile ma determinato. Basta con i litigi, maggioranza e opposizione siano costruttive con il livello nazionale e dal 22 settembre si siedano al tavolo del Recovery Fund». Girotto: «Invece la gente non sa che i soldi dell'Europa saranno fortemente condizionati. Noi vogliamo la libertà, non intendiamo vivere in un Veneto terrorizzato, chiuso a chiave e immiserito». Guadagnini: «L'autonomia fiscale non è il libro dei sogni, quello spetta ai partiti nazionali che devono dare soddisfazione a tutti gli elettori. Noi vogliamo copiare il Südtirol».

IN QUARANTENA

Fine della trasmissione. Intanto dalla quarantena Lorenzoni (Il Veneto che Vogliamo, Partito Democratico, Europa Verde, Sanca Autonomia, +Veneto in Europa) si dà la risposta alla domanda che tutti gli pongono fin dal primo giorno: «Perché lo fai? Perché per cambiare le cose bisogna metterci la faccia; perché guido una squadra di persone preparate e competenti, non mi sento solo al comando; perché proponiamo un progetto politico innovativo. Un'alleanza moderna, ampia, ma forte nei princìpi che le hanno dato vita».

