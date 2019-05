Due politiche aggredite da uno stalker recidivo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(M.Luc.) Ha già un pesante precedente per stalking Fabio Tosato, il 55enne padovano che domenica scorsa ha aggredito e minacciato in Prato della Valle il consigliere comunale di Palazzo Moroni, Eleonora Mosco, e la candidata alle Europee per la Lega, Paola Ghidoni, motivo - quest'ultimo - per cui ha ricevuto un ammonimento dal questore. L'uomo, infatti, è a processo per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna: nel 2016 aveva tappezzato tutto l'isolato in cui abitava la donna con le loro foto hard. Alla luce di questi precedenti, la...