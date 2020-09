LA VISITA

VENEZIA Il Mose, il rilancio di Murano e dell'arte del vetro. E ancora la zona logistica speciale e il Recovery Fund che può servire da importante sostegno a Venezia e alle sue isole «sempre al centro dell'attenzione del Governo». Si può riassumere così la calata da Roma a Murano, ieri, dei ministri pentastellati allo Sviluppo economico e per i Rapporti con il Parlamento, Stefano Patuanelli e Federico D'Incà. L'occasione era elettorale: sostenere la corsa della Cinque stelle Sara Visman, muranese, da sempre impegnata nella filiera del vetro, alla poltrona di sindaco di Venezia in vista delle elezioni che ci saranno tra poco più di una settimana. Ma era impossibile per Patuanelli e D'Incà non toccare temi all'ordine del giorno nell'agenda del Governo e che toccano da vicino anche Venezia.

PROVA GENERALE

Su tutti, il Mose: ieri le 78 dighe mobili si sono alzate in 50 minuti per la nuova prova generale corale: «Vogliamo vederlo funzionare. Per il Movimento rappresenta uno dei fenomeni corruttivi più negativi mai visti nel nostro Paese. Ma oggi vogliamo terminarlo per un obbligo morale verso italiani e veneziani», ha detto D'Incà. Da qui il ragionamento si è spostato sulla neonata Autorità per Venezia che, di fatto, ripristina il Magistrato alle acque e dovrà prendere ogni decisione sulla salvaguardia della laguna. All'interno dell'Autorità ha auspicato Visman anche il ministero dell'Ambiente dovrà trovare uno spazio rilevante. «Autorità centrale o locale? Venezia è patrimonio del mondo: trovo appropriato che ci sia una dirigenza centrale». «Sarà in valutazione nelle prossime giornate ha proseguito D'Incà e in conversione al decreto prima della metà di ottobre. Poi vedremo di raccordarci per capire se andranno fatti, nel tempo, ulteriori miglioramenti».

L'attenzione dei ministri del governo giallo-rosso si è spostata poi su Murano, con l'idea di porre solide basi per una stretta collaborazione con il governo. E lavorare insieme per un rilancio di Murano e delle sue attività produttive, tendendo anche a un rafforzamento del suo marchio. «Ogni settore produttivo ha delle tipicità che devono essere colte e accompagnate nella sfida impostaci dal Covid. In questo scenario è necessario individuarne le giuste modalità di sostegno - ha detto Patuanelli - anche se il peggio è passato, il nostro paese dovrà saper affrontare i momenti di difficoltà che ci saranno con la capacità tutta italiana di fare impresa di grande qualità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA