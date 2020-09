Due anni fa, tra fine 2018 e metà 2019, quelle bande ad organici mobili, erano diventati la spina nel fianco di questore e prefetto. L'episodio culmine, quello più grave, era avvenuto la sera del 6 aprile 2019, in campo San Giacometo: quattro ragazzi mestrini furono picchiati selvaggiamente ai piedi del ponte di Rialto. Una delle vittime tornò dall'ospedale con una vertebra spezzata e 100 giorni di prognosi. Gli investigatori erano arrivati a stringere il cerchio attorno a Catalina Curcumeli, 20 anni, nata in Spagna, ma residente a Spinea, Edoardo Bressan, 19 anni, mestrino, e Janah Othmane, 19 anni, marocchino di origine e residente a Zelarino. Sul fronte mestrino, il mini-boss della gang di Altobello, specializzata in furti vandalismi e rapine, Angelo Valerio Alesini, oggi 20enne, sta scontando in carcere una pena a oltre quattro anni e mezzo di detenzione. Sempre nel 2019 la violenta rapina in via Fapanni a un market bengalese: il titolare era stato aggredito e derubato. Othmane, insieme ad Alejandro Pugliese, 21 anni, nato a Cuba ma da sempre di casa alla Cipressina, erano stati fermati dalla squadra Mobile proprio per quel colpo. Sul lato veneziano, invece, Sebastiano Bonzio, 20 anni, ritenuto uno dei protagonisti del gruppo lagunare, era stato individuato come autore di una tentata rapina a un bengalese il 2 febbraio del 2019 in via Pogdora a Mestre.(D.tam.)

