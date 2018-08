Droni per controllare l'uva, Valpolicella apripista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VITICOLTURAVERONA La vendemmia controllata e curata con i droni. È la novità lanciata tra i vigneti del Valpolicella, dove nasce il grande Amarone, a fine agosto da Confagricoltura Verona che ha sperimentato, prima in Italia, l'utilizzo di queste macchine volanti per capire e tenere sotto controllo giorno per giorno lo stato di salute e di maturazione delle uve. E intervenire di conseguenza. E già si pensa di dotarlo di un bagagliaio per il lancio di insetti utili usati nel bioviticoltura contro i parassiti. «Da quest'anno ci siamo dotati...