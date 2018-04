Droga, beni confiscati agli spacciatori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAVENEZIA Chi spaccia droga, anche in piccole quantità, rischia la confisca dei propri beni fino ad un ammontare pari al valore dello stupefacente detenuto a fine di spaccio.Per la prima volta la Procura di Venezia ha chiesto e ottenuto il sequestro preventivo per equivalente di una somma ingente - oltre 100 mila euro - non limitandosi a congelare il denaro contante trovato nella disponibilità degli spacciatori finiti in manette e ritenuti riconducibili all'attività illecita. Il pubblico ministero Giorgio Gava ha infatti calcolato...