DOPO LA SENTENZA CASALE DI SCODOSIA (PADOVA) «Se combatti per un ideale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DOPO LA SENTENZACASALE DI SCODOSIA (PADOVA) «Se combatti per un ideale sai cosa rischi e che c'è sempre un prezzo da pagare. Ma nel nostro caso sono vent'anni che ci perseguitano e veniamo assolti». Flavio Contin si definisce da sempre un patriota veneto e l'altro giorno in un'aula del Tribunale di Rovigo ha ascoltato compunto l'arringa del suo difensore, l'avvocato veneziano Renzo Fogliata. «Ha parlato per un'ora e mezzo spiegando che non si può processare la manifestazione del pensiero, anche se è organizzata. E così ha distrutto le...