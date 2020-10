DOPO IL VOTO

VENEZIA Saranno anche pochi, ma i nuovi consiglieri regionali del Pd vogliono farsi valere. Pure dentro il loro partito: «Nessuno di noi ha intenzione di farsi tirare per la giacchetta o di fungere da pezzo di artiglieria nella discussione interna», dichiarano in una nota congiunta (e in rigoroso ordine alfabetico, in attesa di definire gli incarichi «in piena autonomia») Annamaria Bigon, Vanessa Camani, Jonatan Montanariello, Giacomo Possamai, Andrea Zanoni e Francesca Zottis. Un riferimento evidente alla guerra intestina scoppiata dopo il voto che ha relegato i dem all'11,9%, cioè un risultato che verrà analizzato dalla direzione convocata per venerdì prossimo, ma che inevitabilmente sarà al centro anche del convegno Lo stato di salute del riformismo in Veneto, promosso per domani dall'europarlamentare Alessandra Moretti e già diventato un caso.

Ieri si è diffusa la voce che la consigliera veneziana Zottis, indicata fra i relatori dell'incontro insieme ai deputati veronesi Alessia Rotta e Diego Zardini, non interverrebbe più, per evitare di esacerbare le frizioni tra le diverse anime del Partito Democratico, visto che l'appuntamento è apparso come il tentativo dell'area riformista che fa capo a Lorenzo Guerini, Maurizio Martina e Matteo Orfini di compattarsi contro la maggioranza guidata dal segretario nazionale Nicola Zingaretti. Interpellata sul punto, la neo-rieletta a Palazzo Ferro Fini risponde così: «Siccome ho sempre cercato l'unità, convinta che andare l'un contro l'altro armati sarebbe un errore, voglio prima parlarne con Alessandra, tornata in queste ore da Bruxelles. Mi confronterò con lei e poi renderò note le mie valutazioni».

Nell'attesa, vale la posizione ufficializzata dai sei componenti della principale forza di opposizione: «Abbiamo subìto una sconfitta pesantissima, che ci impone di metterci a lavorare da subito su due fronti: mettere in piedi un'opposizione efficace a Zaia e alla Lega, nonostante i numeri esigui in Consiglio regionale, e avviare un percorso che ci consenta di costruire un centrosinistra che sia competitivo alle prossime elezioni regionali. L'unica cosa che oggi non serve è dividerci o alimentare tensioni, cosa di cui davvero nessuno di noi sente il bisogno, anche alla luce dei risultati elettorali. Come gruppo consiliare ci siamo già trovati per iniziare a lavorare insieme e ci troveremo nuovamente la settimana prossima per individuare le responsabilità che ciascuno di noi andrà ad assumere, con l'obiettivo di esercitare il nostro ruolo con la maggior incisività possibile».

L'ala riformista sembra animata dalla volontà di sottolineare l'errore commesso nell'individuare il candidato governatore del centrosinistra fuori dal Pd. I consiglieri regionali dem, invece, promettono collaborazione con Il Veneto che Vogliamo e con Europa Verde: «C'è massima condivisione tra noi sul metodo da seguire: definiremo gli incarichi in piena autonomia, valorizzando le competenze ed esperienze di cui disponiamo. E intendiamo farlo in accordo e in condivisione con le altre forze politiche di minoranza presenti in Consiglio, perché riteniamo che sia fondamentale costruire un'opposizione coordinata con tutta la coalizione che ha sostenuto Arturo Lorenzoni».

Per i sei eletti, però, «il piano del partito e quello dell'attività consiliare vanno tenuti assolutamente distinti». Quanto al Pd, il loro auspicio è che «la fase congressuale che avremo di fronte a noi sia concentrata non sulle divisioni correntizie, ma sul vero nodo politico che abbiamo davanti: come ricostruire un Partito Democratico e un centrosinistra che siano in grado di parlare al Veneto e di essere un'alternativa credibile al centrodestra». Parole che paiono richiamare l'indicazione del sottosegretario Andrea Martella, che nell'intervista al gruppo Gedi aveva detto: «Ci sono le basi per convocare nei prossimi mesi un congresso del Pd che abbia un valore costituente, rifondativo, dal quale far emergere la nostra visione alternativa».

