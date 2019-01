CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DOPO IL MALTEMPOVENEZIA È partita l'operazione di recupero dei milioni di metri cubi di alberi abbattuti sulla montagna veneta dal tornado del 29 ottobre. In Val Visdende, una delle aree più colpite, le ditte specializzate del comparto lavorano a pieno ritmo e importanti lotti sono già stati venduti. Lo rende noto Fabrizio Stella, direttore dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura e soggetto attuatore per il rilievo e le opere agricolo-forestali, su nomina del commissario Luca Zaia. Secondo quanto riferito dalla Regione, si tratta...