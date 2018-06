«Dopo i 45 anni una persona non è persa Stop ai pregiudizi, la giunta ci ripensi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Dice che è tutto un problema di pregiudizio. «Verso la salute mentale c'è un atteggiamento di esclusione. La persona affetta da disturbi psichiatrici viene vista come un peso sociale, per cui bisogna solo darle da mangiare e da dormire, senza aspettarsi che possa guarire. Invece non è così». La trevigiana Tali Mattioli Corona è la presidente veneta di Aitsam, associazione che raggruppa malati, familiari e volontari.Cosa eccepite del provvedimento regionale?«Il metodo e il merito. Contestiamo innanzi tutto che la decisione sia stata...