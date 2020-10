LA STORIA

VENEZIA La coincidenza è curiosa. Prima di diventare vicepresidente della giunta regionale, la veronese Elisa De Berti è stata nella precedente legislatura assessore ai Trasporti. Esattamente come Amalia Sartori, socialista, poi azzurra, la prima donna ad aver avuto ruoli in entrambi i palazzi della politica veneta, al Balbi e al Ferro Fini. È Amalia Lia Sartori, prima di Elisa De Berti, a rompere infatti la tradizione maschile nei posti di comando in Regione. In tutti i ruoli.

Vicentina, classe 1947, una laurea in Lettere all'Università di Padova, Amalia Sartori detiene tutti i record: prima donna assessore (e la più giovane), prima donna vicepresidente della giunta, prima donna presidente del consiglio (peraltro per due volte). È il 1985, presidente a Palazzo Balbi è il democristiano Carlo Bernini che alla giovane Lia, trentottenne, esponente del Psi, dà la delega dei Trasporti. Finisce il mandato e, siamo nel 1990, Sartori viene eletta presidente del consiglio regionale: una presidenza durata appena 40 giorni perché l'esponente socialista viene chiamata ad affiancare come vice il presidente della Regione Gianfranco Cremonese, peraltro ignara che di lì a due anni avrebbe retto, anche se per pochi mesi, Palazzo Balbi come presidente facente funzioni: nel 1992 scoppia Tangentopoli, Cremonese viene arrestato, il 24 giugno si dimette, Sartori guida l'ente fino al 9 novembre, il giorno dopo si insedia la giunta di Franco Frigo. Alla legislatura successiva, 1995-2000, con la prima giunta di Giancarlo Galan, Sartori, ritorna presidente del consiglio regionale.

LE LEGISLATURE

Il segretario generale Roberto Valente ricorda che nel 1970, quando nacquero le Regioni, nel consiglio veneto sedeva una sola donna, Rosetta Molinari Milani, padovana, militante della Resistenza. Nella seconda legislatura (1975-80) 2 elette su 60 consiglieri: la vicentina Giuseppina Dal Santo e la riconfermata Molinari. Quattro consigliere nella terza legislatura (1980-85): oltre a Giuseppina Dal Santo, la veneziana Luisa Barolo, del Psi, la vittoriese Lorenza Ferreri e la veneziana Laura Biasibetti, entrambe del Pci. Sei le elette nella quarta legislatura (1985-90): Giuseppina Dal Santo, Amelia Casadei e Annamaria Leone sui banchi della Dc, la riconfermata Laura Biasibetti a Venezia e l'architetto Luisa De Biasio Calimani di Padova nel gruppo del Pci e la socialista Amalia Sartori. Trentacinque anni fa le prime donne a sedere nella stanza dei bottoni del consiglio sono state Giuseppina Dal Santo e Amelia Casadei. Poi, nel 1990, anche se per pochi giorni, Amalia Sartori, ritornata sul massimo scranno dell'assemblea legislativa cinque anni dopo, nella sesta legislatura (1995-2000). Adesso in ufficio di presidenza ci sono tre donne: la vice Francesca Zottis e le consigliere segretarie Alessandra Sponda e Erika Baldin. (al.va.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA