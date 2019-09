Donazzan: alunni disabili rispediti a casa, inaccettabile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DENUNCIAVENEZIA Genitori che tengono i ragazzini disabili a casa perché non c'è l'insegnante di sostegno, mamme arrabbiate perché è stato proposto loro di portare il figlio a scuola per appena un'ora e mezza al giorno, pochi insegnanti di sostegno che si stanno facendo in quattro per cercare di dare un minimo di aiuto anche a cinque-sei studenti portatori di handicap. Se l'avvio d'anno scolastico per le famiglie con disabilità è sempre un'incognita, quest'anno la situazione è stata più complessa del solito. «Stiamo raccogliendo...