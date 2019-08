Dolomiti, dopo il disastro di Vaia metà dei sentieri non è ancora percorribile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MAPPABELLUNO Oggi anche chi sceglie di percorrere un sentiero, magari quello in cui ha passeggiato per decine di anni, deve avere l'approccio dei grandi alpinisti: non deve temere la rinuncia. «Tornare indietro non è mai una sconfitta, è sempre una vittoria». Spiegano gli esperti del Cai.I NUMERISu 983 sentieri censiti in Veneto solo il sessanta per cento (632) sono percorribili senza alcun tipo di indicazione. Per tutti gli altri ci sono da rispettare delle prescrizioni oppure, nella maggior parte dei casi, sono calpestabili solo per...