Dolomiti, domenica chiusi i passi

LA GARACORTINA D'AMPEZZO Potrà essere complicato spostarsi in auto nel cuore delle Dolomiti, al confine fra Veneto, Alto Adige e Trentino, nell'intera giornata di domenica 1 luglio, perché le strade sui valichi accoglieranno 9.000 ciclisti della Maratona dles Dolomites, la granfondo ciclistica più ambita d'Europa. La chiusura al transito dei veicoli comincerà alle 5 del mattino e finirà alle 17. Si comincia a La Villa, in Val Badia, alle 5, per l'ammassamento dei ciclisti; alle 6 viene chiuso il collegamento per Arabba, dal passo...