«Docenti di sostegno, il 50% è senza abilitazione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA Nel prossimo anno scolastico gli insegnanti di sostegno specializzati scenderanno in Veneto dal 55% al 50% del totale. La preoccupazione arriva dalla Cisl Scuola, sottolineando un'altra evidenza della «dequalificazione dei docenti», dopo quella relativa ai maestri della scuola primaria, per la ristrettezza dei posti disponibili nelle sedi universitarie di Padova e Verona che coprono meno della metà del turn over. «Mentre si riduce il totale degli alunni denuncia la segretaria regionale Sandra Biolo (in foto) cresce la quota di...