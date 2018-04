Ditta trevigiana da un anno cerca (e non trova) operai «Bisogna sapere l'inglese»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASORESANA (TREVISO) «Cerchiamo operai specializzati e apprendisti. Ma non pensate che oggi un operaio oggi non debba avere delle competenze, anzi. Cerchiamo anche operai che conoscano l'inglese, che sappiano viaggiare e operare con gli strumenti tecnologici». Lo ha detto rivolgendosi a circa 200 giovani in cerca di lavoro Francesco Bertino, amministratore delegato della Metalco, l'azienda trevigiana che dopo aver acquisito City Design e Bellitalia è diventata il primo gruppo mondiale nel settore dell'arredo urbano....