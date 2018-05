Disoccupati veneti, già 3500 assegni «Ma questo non è assistenzialismo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Nei primi quattro mesi del 2018 sono già 3500 gli assegni per il lavoro rilasciati in Veneto dai Centri per l'Impiego a persone disoccupate. Di questi, il 75% è già stato attivato presso un ente accreditato. Gli assegni sono un titolo di spesa virtuale, del valore fino a 5.242 euro, che i disoccupati over 30 possono richiedere ai Centri per l'impiego del territorio e spendere poi per acquistare servizi qualificati di assistenza alla ricollocazione da uno degli enti privati accreditati in tutta la regione. Sono già oltre mille le...