Discariche e rottamazioni, i soldi del Veneto

IL PIANOVENEZIA Discariche da bonificare. Investimenti per potenziare la raccolta differenziata dei rifiuti, pur essendo già ora la prima Regione d'Italia quanto a separazione tra carta e plastica, umido e secco. E contributi per migliorare la qualità dell'aria, sia che si tratti di rottamare le vecchie auto o di cambiare le stufe. È la politica ambientale della Regione Veneto che nella sola primavera di quest'anno ha avviato le procedure per concedere a privati e amministrazioni pubbliche oltre 2 milioni di euro da investire in diversi...