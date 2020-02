LA CURIOSITÀ

ODERZO (TREVISO) Mr. Peanut's è morto ma c'è già il suo erede: è BabyNut, la nocciolina piccina che porta avanti nel mondo la tradizione dei bagigi tostati, inventati dall'opitergino Amedeo Obici. Al quale è intitolato l'istituto di istruzione superiore di Oderzo che, nel suo giardino, ospita la statua raffigurante il grande imprenditore. Planters, la multinazionale che appartiene alla Kraft, produttrice dei famosi bagigi tostati, ha diffuso un video che racconta la morte di Mr. Peanuts. dopo 104 anni, infatti, sono scaduti i diritti per lo sfruttamento dell'immagine, e l'azienda non poteva più utilizzarla. Indi, addio Mr. Peanut's: l'incidente avviene mentre si trova con due compagni a bordo della NutMobile, furgoncino a forma di nocciolina che sta attraversando una zona desertica. L'auto precipita in un canyon: tutti e tre riescono ad appendersi ad un ramo, ma il peso è troppo. Così, per salvare i due amici, Mr. Peanut's si lascia andare e precipita nel vuoto. La sequenza successiva mostra le scene commosse dal funerale di Mr Peanut's, con l'accorata orazione funebre recitata da uno degli amici che si è salvato proprio grazie al sacrificio dell'eroica mascotte. Ecco che una lacrima cade sulla terra smossa per ospitare la tomba, un raggio di sole la colpisce ed accade il miracolo. Dal suolo spuntano tante foglioline di arachide, in mezzo sbuca una baby nocciolina con indosso il celebre cilindro nero: é il BabyNut, l'erede di Mr. Peanut's. La baby nocciolina lo dice forte:«Sono tornato!». Avanti dunque con la tradizione, c'è una nuova mascotte che continuerà a promuovere nel mondo le noccioline americane ideate da Amedeo Obici. I video sono stati subito condivisi dall'Istituto di istruzione superiore Obici nella propria pagina Facebook. «Siamo molto fieri del nostro istituto dedicato ad Amedeo Obici» dicono gli insegnanti. All'Obici colgono ogni occasione possibile per richiamarsi alle imprese di Amedeo Obici, diffondendo simpatici video e comunicati sempre con un rimando a Mr Peanut's.

Annalisa Fregonese

© RIPRODUZIONE RISERVATA