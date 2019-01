Direttori generali tutti confermati Incognita Ulss 7

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN REGIONEVENEZIA L'anno nuovo inizia con la riconferma dei manager della sanità veneta. Come anticipato dal Gazzettino dopo il passaggio nella quinta commissione regionale, restano in sella tutti i vertici delle nove aziende sanitarie, delle due ospedaliere e dello Iov. Si tratta di undici direttori generali e di un commissario, quello dell'Ulss 7 Pedemontana, che però nel 2020 potrebbe essere soppressa.LE GRIGLIEIn occasione della verifica, prevista dalla delibera regionale alla fine del terzo dei cinque anni di contratto, non è stato...