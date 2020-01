Dilaga l'allerta smog. Il Pd: «Urgono misure straordinarie»

L'ALLARME

VENEZIA Dilaga l'allerta smog in Veneto. Ieri l'Arpav ha emesso un nuovo bollettino che, da oggi fino a lunedì, dichiara il livello arancione (e dunque lo stop fino ai diesel Euro 4) a Venezia, San Donà di Piave, Mirano, Padova, Piove di Sacco, Cittadella, Treviso, Castelfranco, Mansuè, Rovigo e Legnago, nonché l'allarme rosso (e quindi il divieto anche per i veicoli commerciali fino agli Euro 4) a Vicenza e San Bonifacio. Su questo sfondo il gruppo regionale del Partito Democratico ha proposto una serie di «interventi straordinari per invertire la rotta», nel corso di una presentazione movimentata dal diverbio, in diretta Facebook, tra il consigliere Andrea Zanoni e il capo ufficio stampa Antonio Franzina.

LE PROPOSTE

Il Pd ha preso le mosse da un dato: su un totale di 3.136 bus del trasporto pubblico locale, appena uno su quattro è Euro 5 o Euro 6. «Il 75% della flotta ha tradotto il capogruppo Stefano Fracasso è costituito da vecchie caldaie a quattro ruote, che vanno sostituite con veicoli elettrici, tramite un investimento annuo di 10 milioni. Occorre poi aumentare i contributi ai privati per la rottamazione delle auto a benzina e diesel da euro 1 a euro 5: proponiamo un incentivo di 7.500 euro, come in Lombardia, per passare a una vettura elettrica. Ma per questo bisogna anche garantire ai Comuni un milione l'anno per aumentare le 500 colonnine di ricarica. Inoltre chiediamo un impegno consistente, pari ad almeno 20 milioni annui, per l'efficienza energetica in edilizia, visto che le case dei veneti producono oltre il 60% delle polveri sottili». A questo proposito, ha osservato Claudio Sinigaglia, «la Regione potrebbe iniziare dai 40.000 alloggi dell'edilizia residenziale pubblica», mentre Graziano Azzalin ha evidenziato che «non basta il coordinamento dei capoluoghi nelle limitazioni al traffico: in parallelo servono misure adeguate pure sul fronte del riscaldamento civile e industriale». Perciò i dem hanno auspicato un ulteriore stanziamento di 5 milioni per i contributi alla rottamazione delle vecchie stufe. «Il governatore Luca Zaia ha trovato 300 milioni per realizzare la Pedemontana ha rilanciato Fracasso per cui può destinarne molti meno per un'emergenza ormai ordinaria. Per esempio potrebbe impiegare gli utili di Cav per migliorare la rete ferroviaria, come fa Autobrennero».

LA POLEMICA

A livello europeo l'Italia sta rischiando la seconda condanna. «Ma in una situazione di allarme sanitario e conclamata illegalità ha tuonato Zanoni Zaia va ad accendere cinque falò, tra cui il Panevin di Arcade alto più di un palazzo di tre metri. Per questo in un comunicato l'avevo definito piccolo Nerone di casa nostra. Una definizione che ha dato fastidio e ha creato qualche problema anche in questo ufficio stampa, che l'ha censurata dal titolo (ma non dal testo, ndr.) senza avvisarmi». Sentendosi chiamare in causa come capo della struttura interna al Consiglio regionale, a quel punto Franzina è entrato in scena (e in streaming): «Fermo, scusate...». Zanoni ha alzato il volume: «Come si permette di interrompere una conferenza stampa del Pd?». Franzina ha tentato di ribattere, ma la sua voce è stata coperta dalle grida: «Ha che fare con dei consiglieri regionali eletti dai cittadini, non si deve più permettere di fare queste scorrettezze». Fracasso e colleghi hanno riportato la calma, dopodiché a telecamere spente è seguito un lungo chiarimento.

A.Pe.

