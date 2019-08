«Difficile spiegare la contraddizione si deve investire di più in formazione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Armando Tivelli, presidente veneto dell'Associazione nazionale presidi, e dirigente scolastico di un polo tecnico in provincia di Rovigo, commenta i risultati delle votazioni agli esami di maturità nelle scuole del Nordest e delle prove Invalsi per la prima volta introdotte in quinta superiore.Preside, le regioni italiane sono allineate sui voti della maturità, ma hanno discrepanze sulle prove Invalsi con voti sopra la media al Nord. Perché?«È difficile dare una risposta. Essendo il primo anno che si è svolta l'Invalsi in quinta...