Dietro alla fanfara anche in carrozzina «Se ne va un pezzo della nostra storia»

IL RICORDOAntonino Antoniazzi, da oltre quarant'anni presidente della sezione locale dei bersaglieri, chi era Arcangelo Baseotto?«Nonostante l'età, quando c'erano eventi cremisi in paese, era sempre presente. Si faceva accompagnare in piazza sulla sua carrozzina e non mancava un appuntamento. È stato uno dei cinquantadue giovani reduci delle due grandi guerre che, nel 1956, erano presenti all'atto costitutivo della sezione vazzolese dei bersaglieri. Rientrato dalla missione in Africa, entrò a far parte della fanfara. Il suo strumento era...