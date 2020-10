Dici soprano e ti immagini una bella signora in carne. Lei, invece, è sottile, quasi minuta. Nonostante la giovane età, 32 anni il prossimo 10 novembre, ha collaborato con maestri del calibro di Riccardo Muti e già calcato i più famosi palcoscenici dei teatri italiani. Lo scorso settembre era in piazza San Marco per un concerto della Fenice che ha aperto le celebrazioni per i 1600 anni della fondazione di Venezia. Martedì prossimo sarà al Goldoni, sempre a Venezia, ospite d'onore per l'inaugurazione della stagione di prosa. Si chiama Claudia Pavone, ha origini siciliane, è vicentina da quando aveva quattro anni e per gli esperti del settore è una dei più promettenti giovani soprani nel panorama lirico italiano. Non a caso la chiamano Violetta, la protagonista della Traviata portata tante volte sulle scene e con allestimenti di tutto rilievo: tre anni fa con la regia di Alice Rohrwacher e gli abiti di Prada, l'anno dopo Sofia Coppola e i costumi di Valentino.

Il suo debutto con la musica è come voce bianca nel coro Pueri Cantores di Vicenza. Aveva sette anni e studiava musica sacra del 700. Di solito le bambine non fanno danza?

«Da piccola ho fatto danza, nuoto, ma ero negata negli sport. Ed ero tanto pigra. Un giorno, in seconda elementare, è arrivato il maestro di questo coro, Roberto Fioretto, ha fatto cantare a tutti un motivetto. Dopo pochi giorni è arrivata una letterina di invito a una lezione canto, la mia mamma ha detto: proviamo. E mi è piaciuto. In più ho trovato un'amichetta e per me, che sono asociale, timida, è stato bello».

Timida e si esibisce davanti al mondo?

«È così, tremo ogni volta che devo entrare in scena. Poi, quando comincia la musica è come se entrassi in un'altra dimensione».

Sono serviti gli anni del coro?

«Eccome, ho scoperto un amore totalizzante. Il maestro Fioretto era severissimo, non ci faceva neanche andare alle feste di compleanno perché se cantavamo Happy Birthday rischiavamo di rovinarci la voce. E niente nuoto perché il cloro poteva danneggiare le corde vocali».

Sua sorella ha un centro estetico. Quanto tempo dedica al beauty?

«In realtà sono un po' cialtrona, non metto le cremine mattina e sera, infatti mia sorella mi rimprovera. Invece mi piacciono i begli abiti, sin da bambina avevo gusti tutti miei. Mia mamma ama raccontare che alle elementari le mie compagne di classe avevano il bomberino, io ero l'unica con la pellicetta bianca».

Stereotipo: le donne soprano sono grasse. Lei è magrissima.

«A parte il fatto che non sono affatto magrissima, penso sia una questione di costituzione. E poi sballottate come siamo da una produzione all'altra, consumiamo tante energie. In realtà sono una buona forchetta, ogni sera faccio fuori un sacchetto di patatine, una piccola gratificazione».

Ad un certo punto Claudia Pavone diventa richiestissima. Cos'è? Il frutto di anni di studio o fortuna?

«Non ho mai smesso di studiare, ho sempre studiato tantissimo, non mi sono mai accontentata degli obiettivi che raggiungevo. Anche durante il lockdown ero sempre in contatto con la mia insegnante Elisabetta Tandura. Studiare significa imparare un'opera, le parole, l'analisi della partitura, leggere il romanzo da cui è tratta l'opera, non è solamente la tecnica vocale. Per Violetta nella Traviata ho studiato la Signora delle Camelie, è stato così anche per il Rigoletto. La chiave di volta è lo studio. Però, sì, serve anche la fortuna».

Ha calcato tantissimi palcoscenici. C'è un teatro cui è particolarmente legata?

«Rovigo, il teatro del mio primissimo debutto, una coproduzione con la Fenice».

Giovane. Famosa. Ha mai detto no?

«Ho detto tanti no. Un anno fa mi avevano chiesto un debutto per Butterfly e ho dovuto dire no perché le mie corde vocali non me lo consentono, sono troppo giovane, non sarei credibile».

Dicono Claudia Pavone e l'equazione è Violetta della Traviata. Si sente Violetta?

«Violetta è malata di tisi, io non ho idea di cosa comporti questa malattia. Nel terzo atto quando Violetta sta per morire e parla ad Alfredo, al suo amore, e lo consola, io pensavo: come fa a consolarlo? Ho pensato a quando è mancato mio zio, stava malissimo, eppure sorrideva e consolava noi che eravamo attorno a noi».

Ha lavorato con registe come Alice Rohrwacher e Sofia Coppola. Ha indossato i costumi disegnati da Prada e da Valentino. Da amante dei begli abiti, chi vince?

«Entrambi stupenti. L'abito di Prada color oro pesava oltre 10 chili, dovevo salire su un baule, che fatica tirarlo su e cantare l'aria del primo atto, ho anche rischiato di cadere. Gli abiti di Valentino erano bellissimi, uno aveva una coda cangiante, sembrava un'onda. Abiti da favola».

La sua giornata tipo?

«Per l'ultima produzione della Fenice mi sono trasferita a Venezia. Mi alzo tre ore prima della prova, tra le 6.30 e le 7, colazione, una passeggiata, vocalizzi al pianoforte, otto ore di prove durante le quali devo essere sempre nel personaggio, sempre sorridente. Talvolta ci vuole anche un pizzico di ipocrisia».

È superstiziosa?

«Ho dei rituali che faccio sempre prima di cantare. Lo so, sono cose sciocche, ma non mi sento tranquilla se non ho il mio pacchetto di Ricola ai fiori di sambuco».

Va in scena con la caramella in bocca?

«Il primo atto di Traviata sempre, ho bisogno di saliva. Poi devo avere tre bottigliette d'acqua - tre e non due - in camerino. E un biscotto. E i miei anelli con le pietre del potere. Ad esempio il turchese che è il chakra della gola: se non lo posso indossare lo nascondo, anche nel reggiseno. Oppure la labradorite: quando c'è la luna piena la metto sul balcone. Lo so che posso sembrare una strega!».

In Pretty Woman Julia Roberts piange guardando la Traviata. Ma non è sempre così.

«Bisognerebbe diffondere le opere a scuola. Oggi il pubblico è vecchio. Per i ragazzi dovrebbe essere come andare al cinema».

Nella carta di identità alla voce professione cosa scriverebbe?

«Non saprei. Violetta?».

Il suo luogo elettivo?

«A me piace Venezia, è una città che amo, qui c'è il teatro dove lavoro più volentieri e anche più frequentemente. E poi a livello architettonico e artistico non ha eguali».

Un capo di abbigliamento che non indosserebbe mai?

«I pantaloni attillati, non mi piacciono le mie gambe, ho la vita molto stretta e così il fianco risulta evidente. Anche se per il lavoro faccio, va benissimo».

Il regalo più costoso ricevuto e da chi?

«L'auto. Da mio papà. Faccio la patente, papà mi dice che mi avrebbe regalato una macchina che però a me non piaceva. E poi invece è arrivato con l'auto dei miei sogni».

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA