Dice di sé: «Nato a Conegliano il 7 aprile 1970. Fino al 13 luglio 2020 segretario generale dei metalmeccanici». Al giro di boa dei 50 anni, e dopo una vita nella Cisl, ora Marco Bentivogli è il coordinatore della neonata associazione Base Italia che vede, fra gli altri, il filosofo Luciano Floridi come presidente e l'economista Carlo Cottarelli nel comitato scientifico. «Non saremo un altro di quei think tank che muoiono di documenti, chat e aperitivi: siamo un network culturale di iniziativa politica, che vuole promuovere l'impegno civile e sociale», spiega.

Ce n'era bisogno?

«Le persone sono sempre più deluse e rassegnate. La polarizzazione e lo scontro rischiano di portare dentro la politica solo ultrà che litigano, da una parte e dall'altra, nella completa assenza di contenuti. Noi intendiamo superare il populismo che frantuma i legami sociali e alimenta le paure collettive, fornendo un contributo alla lettura e all'interpretazione della complessità. Fra noi ci sono esperti dei settori più vari, dalla sociologia alla filosofia, dalla tecnologia all'economia, e di orientamento diverso: socialisti riformisti, liberali, cattolici democratici. Proviamo a rimediare ai guasti dell'antipolitica, fomentata da quelli che assaltavano la politica in quanto casta e poi si sono fatti casta loro stessi, con disinvolture etiche e morali di cui non si aveva memoria. Base non sarà anti, ma integratore di energie e lievito di partecipazione».

Cosa dite al Nordest?

«La locomotiva d'Italia è di fronte a un bivio importante: i distretti industriali o hanno la capacità di mutare e costruire ecosistemi digitali che abilitano lo sviluppo di imprese e competenze, o rischiano di perdere il treno della ripresa, investiti da un'accelerazione tecnologica fortissima. Per questo serve una politica che, accanto a coltivare emozioni su temi mai negati come migranti e sicurezza, pensi anche alla sicurezza sul lavoro, al lavoro stesso e alla sua qualità. Comunque stiamo già formando dei nodi territoriali in Veneto, Trentino e Friuli, c'è molto entusiasmo».

Ma quale spazio potete avere in un Veneto in cui Luca Zaia sfiora il 77% dei consensi?

«Lo spazio è grande perché non siamo un partito e parliamo con tutti. Quando si parte dai contenuti, la possibilità di costruire raccordi è più facile. Mi auguro che Zaia sappia capire, e in parte lo ha fatto, che adesso è il momento non di chiudere, ma di dare un respiro un po' più ampio alla politica. Non si tratta solo di raccogliere consenso sull'emotività, ma di pensare al ruolo che potranno avere il Veneto e il Nordest nel 2050. Come diceva Gelmino Ottaviani, storico operaio della Riello, serve che la politica recuperi il senso del limite: ogni politico fa solo un pezzo di strada e lascia il testimone a chi verrà».

Cosa pensa di Zaia, sempre più indicato come protagonista della politica nazionale?

«Siamo entrambi nati a Conegliano, ma ci siamo incontrati solo due o tre volte. Credo che non sia molto semplice trasferire una leadership fortissima, com'è quella che ha lui a livello territoriale, su scala nazionale: prevede una grande capacità di mettersi in gioco e in discussione. Credo però gli sarebbe utile contenere alcune uscite, tipo quella sui cinesi e sui topi: i cittadini, più che ascoltare battute di dubbio gusto, vogliono sentirsi sicuri».

Che futuro può avere il centrosinistra qui dove il Pd, dice il segretario Alessandro Bisato, non sa parlare a chi produce?

«Il guaio è che non sa parlare non solo alle imprese, ma neanche ai lavoratori, rischiando così di diventare il ceto di pochi, oltretutto divisi al loro interno. Zaia visto come uno di famiglia dovrebbe far riflettere: vivere il territorio e i problemi delle persone dovrebbe essere una consuetudine per il centrosinistra, invece sta diventando un'eccezione».

E se fosse il trevigiano Bentivogli il candidato nel 2025?

«Non credo, bisogna generare leadership locali, vere, non catapultate e non imposte. Ma non escludo che in futuro Base Italia possa gemmare qualcosa anche qui».

A.Pe.

