Dentro lo scalo un park gratis a disco orario per 60'

LE MODALITÀ I varchi elettronici installati da Save sono 26; le telecamere più del doppio. I 7 minuti devono essere rispettati da tutti, compresi tassisti, Ncc (con o senza concessione di Save), bus turistici, auto a noleggio, operatori aeroportuali, fornitori.Le novità più importanti, aderendo alle richieste dell'Amministrazione Brugnaro per agevolare gli automobilisti, sono due: in primo luogo, a differenza di quanto avvenuto fino ad oggi, in tutti i parcheggi dell'aeroporto è possibile sostare i primi 10 minuti gratuitamente e lo si...