Delfini da tutelare, i pescherecci rischiano lo stop

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Per tutelare le tartarughe e i delfini che si trovano nell'Alto Adriatico, giusto davanti al Veneto e ai Lidi Comacchiesi in Emilia Romagna, rischiano di fermarsi più di 600 pescherecci e i loro duemila pescatori. È per questo che il consigliere regionale del Pd, Graziano Azzalin, ha chiesto la convocazione di una seduta straordinaria dell'assemblea legislativa veneta. «E visto che per parlare di montagna ci porteranno sulla Marmolada, per parlare di pesca sarà bene riunirci a Chioggia», ha detto l'esponente dem.LA...