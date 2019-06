Danni di Vaia, via libera dell'Ue ai fondi: 277 milioni per il Veneto e le altre aree

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERROGAZIONEVENEZIA Via libera da Bruxelles ai fondi per il maltempo che ha messo in ginocchio il Veneto e ha colpito anche un'altra decina di regioni. Dalla risposta a un'interrogazione di Remo Sernagiotto (in foto), eurodeputato in carica per il suo ultimo mese, risulta infatti che la Commissione Europea ha accettato la domanda presentata dall'Italia per i danni causati dalla tempesta Vaia e ha proposto la mobilitazione del Fondo di solidarietà (Fsue) per un importo pari a 277.204.595 euro. «I miei successori qui e i livelli...