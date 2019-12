«Danni del maltempo, è solo un primo acconto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Dunque sono stati stanziati i primi soldi per i danni del maltempo patiti a novembre anche dai territori del Nordest. L'ha deciso il Consiglio dei ministri nella seduta di lunedì sera, deliberando l'estensione anche al Veneto e al Friuli Venezia Giulia dello stato di emergenza che tre settimane fa era stato proclamato per il Comune di Venezia. Si tratta però solo di un acconto, ha precisato nella notte Palazzo Chigi: gli importi ripartiti in questa fase, infatti, riguardano solo le somme urgenze. Ecco dunque spiegate le cifre...